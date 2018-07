Moon Jae-in s’envole pour Singapour après une visite d’Etat en Inde

Le président sud-coréen boucle aujourd’hui sa visite d’Etat de quatre jours en Inde.



Hier, Moon Jae-in a été reçu par le Premier ministre Narendra Modi pour un sommet, à l’issue duquel ils ont adopté une « déclaration de vision » en 17 points. En vertu de ce texte, les deux pays feront en sorte d'élargir leurs échanges commerciaux et humains. Ils ont promis plus précisément de porter le volume annuel de leur commerce bilatéral à 50 milliards de dollars d’ici 2030, contre 20 milliards actuellement. Un engagement qui leur permettra aussi de multiplier leurs investissements dans les infrastructures sociales et de renforcer leur coopération économique, notamment dans les industries traditionnelles et de pointe.



Séoul et New Delhi ont aussi décidé de simplifier progressivement la délivrance de visas et de dynamiser les échanges touristiques, éducatifs et culturels. Sans oublier l’organisation régulière de leur sommet et de rencontres entre leurs responsables gouvernementaux.



Lundi, le chef de l’Etat avait assisté à la cérémonie d’inauguration d’une usine de smartphones de Samsung Electronics, en banlieue de la capitale. A cette occasion, il a rencontré Lee Jae-yong, l’héritier du conglomérat sud-coréen et lui a demandé de multiplier ses investissements dans son pays aussi et de créer de nouveaux emplois.



Moon s’est aussi entretenu avec le patron du groupe automobile local Mahindra & Mahindra, le premier actionnaire de Ssangyong Motor. Il lui a alors demandé de porter un intérêt particulier à la question des salariés licenciés de ce constructeur sud-coréen.



L’occupant de la Maison bleue s’envole cet après-midi pour Singapour.

[Photo : YONHAP News]