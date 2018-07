La Corée du Nord menacée de pénurie alimentaire, selon la FAO

En Corée du Nord, pendant l’année commerciale 2017/2018 (de novembre à octobre), l’ensemble de la production alimentaire a chuté d’environ 5 % en glissement annuel. C’est ce que nous a appris aujourd’hui la Voix de l’Amérique.



D'après le dernier rapport publié hier par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et cité par la radio américaine, la production totale est estimée à près de 5,48 millions de tonnes, en baisse par rapport aux 5,75 millions de tonnes de l’année précédente.



En particulier, la production de riz et de maïs, les principaux aliments de base du pays, a reculé. Selon les estimations de l’agence onusienne, cela est principalement dû à des pluies insuffisantes et aux pénuries de carburant et d’engrais, plus particulièrement dans les provinces de Pyongan et de Hamgyong du Nord, le grenier du pays communiste.



Heureusement, depuis octobre, les conditions météorologiques s’améliorent. Cela dit, la FAO estime à 802 000 tonnes le manque à combler cette année, soit à travers des importations, soit grâce à un soutien international.

