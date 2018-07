Moon Jae-in s’entretient aujourd’hui avec le Premier ministre singapourien Hsien Loong

Arrivé hier à Singapour pour une visite d’Etat de trois jours, Moon Jae-in va s’entretenir ce matin avec Hsien Loong. Une grande partie de la discussion entre le président sud-coréen et le Premier ministre singapourien doit être consacrée à la coopération bilatérale pour l’économie et la paix.



Dans un entretien accordé au Straits Times en amont de son déplacement et publié aujourd’hui, le locataire de la Maison bleue a fait savoir que les discussions sur la déclaration de la fin de guerre de Corée étaient en cours entre Séoul et Pyongyang, tout comme entre Pyongyang et Washington. Et il a déclaré que la fin officielle de ce conflit constituerait un jalon vers une paix permanente.



A cette occasion, le numéro un sud-coréen a également rejeté les spéculations sur le possible retrait des forces américaines du pays du Matin clair, affirmant qu'il s'agissait d'une alliance entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, et non d'une question discutée entre Washington et Pyongyang. Il a expliqué que les alliés avaient suspendu leurs exercices militaires conjoints afin d’établir la confiance pour maintenir le dialogue avec le régime de Kim Jong-un, mais que le stationnement des GI’s constituait un tout autre problème.

