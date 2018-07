L’Onu va élargir l’aide humanitaire en Corée du Nord

Les Nations unies vont élargir l’aide humanitaire en Corée du Nord. C’est ce qu’a déclaré hier le secrétaire général adjoint de l’Onu aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence, au cours d’une conférence de presse à Pyongyang. Mark Lowcock avait entamé lundi une visite de trois jours dans le pays communiste. Une première pour un chef de l’humanitaire de l’organisation internationale depuis 2011.



D’après lui, la Corée du Nord a accompli de grands progrès dans le domaine humanitaire, mais il reste encore des défis à relever. Plus de la moitié des enfants dans les régions rurales sont privés d’eau salubre. Et 20 % des petits nord-Coréens souffrent de malnutrition. Il a également pu constater, dans un hôpital hébergeant 140 tuberculeux, que les médicaments ne permettaient de traiter que 40 malades.



En conclusion, sur les 25 millions d’habitants du pays, 10,6 millions nécessiteraient une aide humanitaire. D’où la décision des Nations unies d’augmenter son assistance envers le royaume ermite.

