Séoul et Singapour conviennent de renforcer la coopération économique et diplomatique

Le président sud-coréen Moon Jae-in, en visite d’Etat à Singapour, s’est entretenu aujourd’hui avec le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong au palais présidentiel Istana.



Au cours de ce sommet, le locataire de la Cheongwadae a manifesté sa volonté de renforcer la coopération entre la Corée du Sud et la cité-Etat, nation-clé de sa « nouvelle politique du Sud », dans les domaines économique et diplomatique tout en œuvrant pour promouvoir le libre-échange et la paix dans la région.



A cette occasion, Moon et Lee ont aussi convenu de continuer à développer les échanges humains, notamment chez les jeunes, en partant du principe que l'amitié et la coopération entre les peuples des deux nations constituent une base essentielle pour leur coprospérité. Le numéro un sud-coréen a également invité son interlocuteur à se rendre en Corée du Sud à un moment approprié.



Ce matin, dans le quotidien singapourien The Straits Times, une interview que l’occupant de la Cheongwadae avait accordée en amont de son déplacement a été publiée. A travers cet entretien, il a fait savoir que les discussions sur la déclaration de la fin de guerre de Corée étaient en cours entre Séoul et Pyongyang, tout comme entre Pyongyang et Washington. Et il a déclaré que la fin officielle de ce conflit constituerait un jalon vers une paix permanente.



Le numéro un sud-coréen a également profité de cette occasion pour rejeter les spéculations sur le possible retrait des forces américaines du pays du Matin clair, affirmant qu'il s'agissait d'une alliance entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, et non d'une question discutée entre Washington et Pyongyang. Il a expliqué que les alliés avaient suspendu leurs exercices militaires conjoints afin d’établir la confiance pour maintenir le dialogue avec le régime de Kim Jong-un, mais que le stationnement des GI’s constituait un tout autre problème.



Avant de regagner demain Séoul, le président Moon prévoit aussi de dévoiler sa vision pour la paix et la prospérité dans la péninsule et en Asie du Nord-est à travers un discours prononcé à la Singapore Lecture, une des conférences phares de la cité-Etat.

[Photo : YONHAP News]