Rapatriement des restes de GI’s : les pourparlers Pyongyang-Washington vont-ils se tenir ?

La Corée du Nord et les Etats-Unis devaient tenir aujourd’hui, à Panmunjom, des pourparlers sur le rapatriement des restes de soldats morts pendant la guerre de Corée.



Mais ces discussions, qui font suite à l’accord parvenu à l’issue du sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 12 juin dernier à Singapour, ne semblent pas avoir eu lieu. Du moins jusqu’en début d’après-midi. La délégation américaine est entrée ce matin dans le village de la trêve, mais il est impossible de vérifier si celle du Nord a fait de même.



Aux journalistes qui voulaient savoir si la rencontre nord-coréano-américaine a bien eu lieu, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a refusé de donner une réponse, leur demandant de se renseigner auprès des Etats-Unis.



Un peu plus de cent cercueils en bois qui doivent être utilisés pour transporter les restes seraient actuellement gardés dans des véhicules garés près du bataillon des Nations unies dans la JSA, la zone de sécurité commune. Ceux en métal, quant à eux, sont stockés à base aérienne d’Osan.

[Photo : YONHAP News]