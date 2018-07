Washington et Pyongyang se rencontrent ce dimanche pour le retour des dépouilles de soldats américains

Américains et nord-Coréens se retrouveront ce dimanche, à Panmunjom, pour discuter du rapatriement des restes de soldats américains tués pendant la guerre de Corée. Ces pourparlers devaient initialement avoir lieu hier, au village de la trêve sur la frontière intercoréenne, mais la Corée du Nord a fait faux bond.



Cette nouvelle provient de la porte-parole du département d'Etat américain. Selon Heather Nauert, Pyongyang a formulé cette proposition en invitant Washington à relever d'un cran ces pourparlers regroupant leurs généraux. Pour l'heure, les Etats-Unis n'ont fait que manifester leur intention de revenir à la table des négociations, sans pour autant mentionner le niveau des pourparlers ni les participants. S’ils accèdent à la demande nord-coréenne, les hauts gradés des deux pays pourront se rencontrer pour la première fois en neuf ans.



Quoi qu’il en soit, ces pourparlers sur la restitution des dépouilles de soldats américains attirent une attention particulière, d'autant plus qu'ils auront lieu un peu plus d'un mois après le sommet de Singapour. Ils pourraient aussi ouvrir la voie à la reprise des discussions entre l'armée nord-coréenne et le Commandement des Nations unies(UNC).

