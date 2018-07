Accord entre Pyongyang et Washington sur les dépouilles des soldats américains

La Corée du Nord et les Etats-Unis se sont mis d'accord pour reprendre pour la première fois depuis 11 ans les fouilles des restes de soldats morts lors de la guerre de Corée. C'est ce qu'a déclaré hier, heure américaine, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo, avant d'ajouter que les pourparlers, fructueux et coopératifs, entre les généraux des deux pays avaient abouti à des engagements tangibles.



Il a été convenu plus précisément de rechercher les dépouilles d'environ 5 300 soldats américains et d'organiser dès aujourd'hui des réunions de travail afin de régler les détails du processus de rapatriement des restes déjà retrouvés. Le Washington Post a fait part des résultats de la réunion militaire tenue hier dans ce sens. Le régime communiste a renvoyé 443 restes de victimes américaines entre 1990 et 2007.



De son côté, la chaîne d'information américaine CNN a rapporté que les autorités des deux pays coopéraient pour rapatrier environ 200 dépouilles d'ici deux à trois semaines. Si tout se déroule comme prévu, le rapatriement pourrait avoir lieu aux alentours du 27 juillet, l'anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée. Effectivement, plus d'une centaines de cercueils en bois ont déjà été transportés à Panmunjom.



De fait, la réunion entre officiels militaires était initialement prévue le 12 juillet dernier, mais Pyongyang l'avait annulée au dernier moment, avant de proposer de la tenir mais entre des généraux des deux côtés. De l'avis d'experts, le régime de Kim Jong-un aurait voulu une réunion d'un niveau plus élevé probablement pour pouvoir discuter très prochainement de la déclaration de fin de la guerre. Or, Washington avait déjà souligné que cette déclaration pourrait figurer dans l'agenda des pourparlers une fois mises en œuvre des mesures, même partielles, de dénucléarisation.

