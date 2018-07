Pour Donald Trump, Kim Jong-un est un brillant négociateur

Kim Jong-un est un leader intelligent et charmant, un grand négociateur amusant mais inébranlable. C'est dans ces termes-là que le président américain a décrit le leader nord-coréen lors de son interview avec le Daily Mail, un quotidien anglais populaire.



Actuellement en visite à Londres, Donald Trump n'a pas réfuté au journal que Kim était un dictateur, mais il n'a pas manqué non plus de souligner que l'Etat ermite était sur la voie du changement depuis le sommet bilatéral de Singapour du 12 juin. Il aurait ainsi voulu conserver une certaine confiance mutuelle afin de poursuivre les pourparlers en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.



Sans surprise, le locataire de la Maison blanche s'est vanté de sa politique nord-coréenne, comme il l'a fait lors du sommet de l'Otan la semaine dernière, en affirmant qu’il était en train de contenir une possible guerre, et qu'il voulait la paix. Il a par ailleurs indiqué qu'il devrait maintenir de bonnes relations avec le président russe Vladimir Poutine comme il le fait avec Kim Jong-un. Se qualifiant de candidat imbattable face à n'importe quel concurrent démocrate, il a exhibé sa volonté de se représenter à la présidentielle 2020.

[Photo : KBS News]