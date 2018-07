La Corée du Nord accorde sa première amnistie en trois ans

La Corée du Nord s'apprête à procéder à une amnistie générale pour célébrer le 70e anniversaire de sa fondation, le 9 septembre prochain.



D'après l'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), cette grâce sera accordée à ceux reconnus coupables de crime contre l'Etat et son peuple. Le cabinet et d'autres organismes concernés vont ainsi faire le nécessaire pour que les libérés puissent réintégrer la société. Toutefois, on ignore encore le nombre et l’identité des bénéficiaires.



Même constat pour le Rodong Sinmun. L'organe du Parti des travailleurs du pays communiste a mis en valeur un décret en la matière arrêté par l'Assemblée populaire suprême. Le texte fait état de la nature de cette mesure : protéger la vie du peuple et servir à son profit dans la lignée du système socialiste propre au régime.



C'est la première fois en trois ans que l'Etat ermite procède à une telle grâce. La dernière remonte à 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la libération du joug japonais et de la fondation du parti unique au nord du 38e parallèle.



De l'avis des observateurs, le régime de Kim Jong-un chercherait ainsi à consolider l'union du peuple, d'une part, et à souligner au monde ses efforts pour améliorer les droits de l'Homme, d'autre part.

[Photo : KBS News]