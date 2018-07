Le NDAA pour 2019 restreint la diminution des GI’s en Corée du Sud à un chiffre inférieur à 22 000

Aux Etats-Unis, les délégués de la Chambre des représentants et du Sénat sont parvenus hier à un accord final sur le National Defense Authorization Act (NDAA) ou la loi d'autorisation de la Défense nationale pour 2019. Ce texte donne à l’administration le droit d'établir les dépenses du Pentagone. Et à en croire CNN et l’agence Reuters, les deux camps se sont entendus sur un budget de 716 milliards de dollars pour la nouvelle année fiscale.



Point important, le texte restreint la réduction des soldats américains stationnés en Corée du Sud à un chiffre inférieur à 22 000. Actuellement, leur nombre s’élève à 28 500.



Pour être précis, l’élaboration du budget pour une diminution de ce chiffre à moins de ce seuil sera limitée, sauf dans le cas où le secrétaire à la Défense confirme qu’une éventuelle réduction des effectifs n’affaiblira pas gravement la sécurité des pays alliés des Etats-Unis et qu’elle sera décidée après consultations avec la Corée du Sud et le Japon.



La loi en question entrera en vigueur après avoir été votée en séance plénière par les deux chambres du Congrès, puis signée par le président Donald Trump.



