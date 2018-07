Vientiane déclare le lieu du barrage comme zone sinistrée d'urgence

Le gouvernement de Vientiane a déclaré mardi que la zone où un barrage s'est effondré dans le sud-est du pays était désormais considérée comme une zone sinistrée d'urgence.



L'agence de presse officielle laotienne KPL a rapporté que l'un des barrages auxiliaires en construction de la centrale hydroélectrique de Xepian-Xe Nam Noy dans la province d'Attapeu s'est effondré lundi soir suite aux très fortes pluies qui se sont abattues.



Les Nations unies ont signalé qu'au moins 20 personnes étaient mortes dans la catastrophe, qui a laissé plus de 66 000 personnes sans abri, et des centaines de personnes sont toujours portées disparues.



Toute la communauté internationale s’active pour apporter son aide. C’est le cas du gouvernement sud-coréen qui a tenu une réunion d'urgence mardi soir pour mettre en place des mesures d'aides d'urgence. L'ambassadeur sud-coréen au Laos a également formé un groupe de travail d'urgence avec des entreprises sud-coréennes présentes dans le pays d'Asie du Sud-est.



Le constructeur sud-coréen SK Engineering & Construction, l'entreprise derrière le projet de construction du barrage, apporte également son aide aux efforts de recherche et de sauvetage.



[Photo : YONHAP News]