Moon Jae-in appelle les sud-Coréens à se réunir pour le succès des discussions avec Pyongyang

Le président de la République a affirmé qu’avec les deux prochains sommets, l’un entre les deux Corées, l’autre entre Pyongyang et Washington, le moment était venu pour dénucléariser la péninsule et y installer la paix et la coprospérité. Moon Jae-in a tenu ces propos, hier, lors de sa conférence hebdomadaire avec ses premiers secrétaires.



Il a ensuite souligné qu’en cas de succès de ces deux rencontres, des changements inédits interviendraient dans l’histoire mondiale, avec pour principale protagoniste la Corée du Sud.



Le chef de l’Etat a tout même fait preuve de prudence. De fait, il a déclaré qu’il était difficile d’envisager avec optimisme les résultats des discussions. Du coup, il a exhorté tous les sud-Coréens à se réunir au-delà des idéologies.



Par ailleurs, la Maison bleue tiendra dans le courant de la semaine la première réunion de sa commission de préparation du sommet entre Moon et Kim Jong-un, prévu fin avril. Si tout se passe bien, les discussions de travail avec Pyongyang pourront démarrer la semaine prochaine.