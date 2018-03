Bras de fer entre le pouvoir et l’opposition sur la révision constitutionnelle

Le président Moon Jae-in a reçu aujourd’hui les membres du comité spécial consultatif pour la Constitution. A sa demande, cette commission présidentielle a préparé un projet gouvernemental de réforme constitutionnelle et en a dévoilé hier les contours. Il concerne entre autres le mandat présidentiel et le déroulement du scrutin présidentiel, qui sont les deux principaux points de discorde entre le pouvoir et l’opposition conservatrice, les mouvements pour la démocratisation du pays ou encore le référendum révocatoire pour les députés.



Concrètement, le projet précise qu’un président de la République peut effectuer deux mandats successifs de quatre ans, en cas de réélection. Actuellement, la durée de son mandat est de cinq ans, non renouvelable. Il plaide aussi pour l’instauration d’un second tour à la présidentielle. Cela a immédiatement suscité une réaction violente de l’opposition. Celle-ci s’en est prise à Moon Jae-in pour avoir présenté le projet gouvernemental sans même attendre la proposition de l’Assemblée nationale.



Cela dit, le chef de l’Etat a rétorqué que les débats parlementaires sur l’amendement constitutionnel n’avaient pas avancé et que c’est la raison pour laquelle il a lancé ce projet gouvernemental.



L'occupant de la Maison bleue a également évoqué le fait que tous les candidats à la présidentielle de mai dernier et leurs formations s’étaient engagés à organiser un référendum pour demander l’avis des sud-Coréens sur cette révision en juin prochain en même temps que les élections locales.