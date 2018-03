Deux ministères travaillent de concert pour lutter contre les particules fines et le changement climatique

Le ministère de l’Environnement et celui des Affaires étrangères ont convenu d’élargir leur coopération mutuelle pour mieux lutter contre les particules fines en provenance de Chine. Ils ont également décidé d’aider ensemble les entreprises et la main-d’œuvre offrant des solutions environnementales à s’implanter à l’étranger. Cet accord est intervenu aujourd’hui lors d’une conférence présidée par leurs ministres.



Conformément à cette décision, dorénavant, les deux ministères feront connaître conjointement et plus activement les efforts du gouvernement face au changement climatique lors des conférences internationales.



Ils travailleront plus étroitement aussi pour se préparer aux négociations visant à élaborer les mesures d’application de l’accord de Paris sur le climat adopté en 2015. Autre mission : accueillir dans le pays le bureau du Centre asiatique de l’environnement et de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).