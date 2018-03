Incertitude autour de la rencontre cette semaine entre Kang Kyung-wha et Rex Tillerson

Conséquence du limogeage de Rex Tillerson, la ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha doit discuter avec les Etats-Unis pour savoir si elle doit annuler ou non leur rencontre, programmée ce vendredi à Washington. A l’origine, elle devait s’envoler demain pour cette conférence.



A ce propos, un responsable de son ministère a annoncé que la décision serait prise après concertation avec Washington et des discussions internes.



Interrogé sur la question de savoir si le départ du secrétaire d’Etat américain était lié à des désaccords entre lui et Donald Trump sur la question coréenne, il s’est refusé à tout commentaire sur le renouvellement de l’administration américaine.