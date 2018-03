Dénucléarisation de Pyongyang : Séoul et Washington vont coopérer étape par étape

Le président sud-coréen Moon Jae-in et son homologue américain Donald Trump se sont entretenus, hier soir, au téléphone. Au menu de leurs discussions qui ont duré 35 mn : l’évolution de la situation autour de la péninsule coréenne et les sujets qui préoccupent actuellement Séoul et Washington.



A cette occasion, les deux dirigeants ont décidé de coopérer étroitement et ceci étape par étape pour que Pyongyang puisse agir plus activement afin d’abandonner son nucléaire.



Le locataire de la Cheongwadae a surtout souligné qu'il était impossible de céder sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Il a aussi ajouté qu’il allait créer une atmosphère adéquate pour la tenue réussie du sommet Corée du Nord-Etats-Unis à travers son tête-à-tête avec le leader nord-coréen Kim Jong-un.



Concernant les mesures préparées par Washington afin de limiter les importations d'acier et d’aluminium, le numéro un sud-coréen a rappelé à son interlocuteur, qu’en amont des sommets avec Pyongyang, il était important de montrer la solidité de l’alliance entre Séoul et Washington.



Le président Trump a, de son côté, fait part de son souhait de voir le pays du Matin clair faire preuve de flexibilité lors des négociations sur la révision de l'accord de libre-échange bilatéral.



Un peu plus tôt dans la soirée, le chef de l’Etat sud-coréen s’était entretenu, toujours au téléphone, avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Lors de leurs discussions, le président Moon a déclaré que pour le progrès dans les relations intercoréennes, il fallait non seulement une amélioration des relations entre Pyongyang et Washington, mais aussi entre Pyongyang et Tokyo.