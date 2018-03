Le président de la République a appelé aujourd'hui son gouvernement à soumettre d'ici lundi prochain son propre projet de révision constitutionnelle.



Selon la Cheongwadae, Moon Jae-in a donné ces instructions avec l’objectif d’organiser un référendum en même temps que les élections locales du 13 juin prochain.



Le chef de l'Etat avait envisagé de proposer le projet en question après sa tournée de sept jours au Vietnam et aux Emirats arabes unis qui débute ce jeudi. Pourtant, il a décidé de décaler la date tout en acceptant la demande de son parti de consacrer au moins 60 jours de délibération à l'Assemblée nationale.



La révision constitutionnelle met l'accent en particulier sur la suppression du mandat unique du président en faveur d'un mandat renouvelable de quatre ans.



A partir de demain et pendant trois jours, la teneur de cet amendement sera dévoilée au public secteur par secteur, afin d'attiser l'intérêt et la compréhension des citoyens.



Pourtant, les camps de l'opposition ont durci le ton à l'unisson contre le plan de l'administration Moon. Le Parti Liberté Corée (PLC), le premier parti d'opposition, a mis en cause la nature de la révision constitutionnelle qui est menée par l'exécutif. Même constat pour d'autres partis de l'opposition, qu'ils soient conservateur ou progressiste. Ils ont aussi martelé qu'il revient au Parlement et non au chef de l'Etat de prendre l'initiative de réviser la Constitution.



De son côté, le Minjoo, le parti de centre-gauche au pouvoir a exhorté les filières de l'opposition à aller de l'avant dans l'amendement constitutionnel tout en répondant à la demande de la population en ce sens.