En dépit de la contestation des partis d’opposition, le président de la République a décidé de soumettre à l’approbation parlementaire son projet de révision constitutionnelle, le 26 mars. Une date qui n’est pas anodine, car Moon Jae-in veut organiser un référendum en même temps que les élections locales de juin afin de consulter le peuple sur ce texte.



Avant cela, il a commencé aujourd’hui à en présenter les détails sur trois jours consécutifs. C’est son premier secrétaire aux affaires civiles, Cho Kuk, qui s’en charge. En ce premier jour, il a exposé notamment le préambule et les points clés de la réforme sur les droits fondamentaux.



D’après ses explications, la loi fondamentale doit être amendée de manière à élargir les droits des sud-Coréens. Et dans sa partie préliminaire, le projet présidentiel mentionne les enjeux idéologiques des mouvements passés pour la démocratisation du pays comme le soulèvement du 19 avril 1960 et celui de Gwangju en 1980. Pourtant, la « révolution des bougies » qui a permis de mettre fin notamment à l’administration de Park Geun-hye, la prédécesseure conservatrice de Moon, n’y figurera pas. Selon la présidence, cette mobilisation populaire est toujours d’actualité.



Au chapitre du travail, le texte révisé accorde aux fonctionnaires trois droits fondamentaux, dont ceux de négociation et d’action collectives. Ce qui n’est pas le cas actuellement. Avec cependant quelques dérogations prévues par la loi. Elles concerneront par exemple les militaires en service.