Moon Jae-in : les JO de PyeongChang sont l’occasion d’ouvrir une nouvelle voie vers la paix

Moon Jae-in a présidé aujourd’hui le conseil des ministres hebdomadaire. Une occasion pour lui de revenir sur les Jeux olympiques et paralympiques de PyeongChang, qui se sont achevés respectivement le 25 février et ce dimanche.



Pour le président de la République, cet événement sportif a permis d’ouvrir une nouvelle voie vers la paix dans la péninsule avec notamment la participation des athlètes nord-coréens.



Le chef de l’Etat en a profité pour remercier tous ceux qui se sont dévoués pour en faire une réussite, que ce soit les sportifs, les bénévoles, les soldats, les policiers ou les sapeurs-pompiers. Et de souligner que les sud-Coréens, et plus particulièrement les habitants de Gangwon, la province hôte des compétitions, en sont tous les héros.



L’occupant de la Cheongwadae a souligné que le pays devrait désormais faire de cette réussite une occasion pour se développer davantage. Dans la foulée, il a demandé à chaque ministère de préparer les mesures d’accompagnement allant dans ce sens. Des mesures qui visent plus particulièrement à promouvoir l’égalité et l’intégration des personnes handicapées.