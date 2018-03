Révision constitutionnelle : le projet présidentiel prévoit la décentralisation et le renforcement du pouvoir local

La Maison bleue a commencé, hier et pour trois jours, à présenter les grandes lignes de son projet de révision constitutionnelle. Après le préambule et les points clés de la réforme sur les droits fondamentaux, elle en a dévoilé aujourd’hui les titres et les articles, plus particulièrement sur les thèmes de la décentralisation et de l’économie.



L’un d’entre eux porte sur la capitale du pays. Il évoque la possibilité de la déménager dans l’avenir. Il précise alors que dans ce cas, les détails devront être définis par les lois concernées.



A propos de la décentralisation, le texte se focalise sur le renforcement du pouvoir des exécutifs locaux et régionaux et sur l’élargissement de la participation de leurs habitants. Il prévoit aussi de rebaptiser les collectivités locales en « gouvernements locaux » et que ceux-ci soient autorisés à établir davantage d’arrêtés ou de règlements.