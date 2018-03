Aujourd’hui encore, pour la troisième et dernière journée, la Maison bleue a présenté les grandes lignes de son projet de révision constitutionnelle. Un texte qu’elle doit soumettre à l’approbation parlementaire, lundi prochain.



Aujourd’hui, il a été question de la structure du pouvoir et des institutions constitutionnelles, l’un des enjeux phares de la réforme.



Le projet propose en premier lieu l’amendement du mandat présidentiel pour qu’un président de la République puisse exercer deux mandats consécutifs de quatre ans, en cas de réélection bien sûr. Actuellement il est élu pour cinq ans et il ne peut se représenter pour un second quinquennat.



A propos du choix du Premier ministre, il en maintient les modalités actuelles, à savoir sa nomination par le président. Certains députés, plus particulièrement ceux de l’opposition conservatrice, insistent sur la nécessité qu’il soit élu par l’Assemblée nationale.



Le texte fait également état de plusieurs systèmes en vue de réduire les pouvoirs du président. Son statut de chef de l’Etat sera supprimé et son droit de grâce sera restreint. Même chose pour son pouvoir de nomination : la Cour des comptes ne sera plus placée sous son autorité pour devenir une institution indépendante. Et son droit de choisir le patron de la Cour constitutionnelle sera lui aussi rayé.



En revanche, les pouvoirs de l’Assemblée nationale seront renforcés et l’âge du droit de vote sera abaissé de 19 à 18 ans.