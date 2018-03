La classe politique divisée sur l'arrestation de l'ancien chef de l'Etat Lee Myung-bak

Les partis rivaux sont divisés sur l'arrestation de l'ex-président Lee Myung-bak pour des accusations de corruption.



Le Minjoo, le parti au pouvoir, a déclaré que son parti respectait pleinement la décision de la Justice, qu'il considère comme conforme à la volonté de la population. Selon lui, en tant qu'ancien chef de l'Etat, Lee devrait avouer ses fautes commises devant l'Histoire et les citoyens, et demander pardon plutôt que de nier toutes les accusations portées à son encontre.



De son côté, le Parti Liberté Corée, le premier parti de l'opposition, a fustigé l'exécutif de Moon Jae-in en qualifiant cette arrestation de « pitoyable et cruelle ». Il a dénoncé une décision « préméditée depuis le début de l’enquête ayant pour cible l'ex-président ». Dans la foulée, le parti conservateur a souhaité que de telles « représailles politiques » ne se reproduisent.



En revanche, les autres forces de l'opposition sont plus enclines à accepter l'arrestation de Lee. Ainsi, le Parti Bareun-Avenir, la deuxième force de l'opposition, souhaite que celle-ci serve de tournant pour faire la lumière sur l'affaire. Pour le Parti pour la démocratie et la paix, l'ancien président aurait dû être placé en détention plus tôt, compte tenu du risque de destruction des preuves. Enfin, le Parti pour la Justice, progressiste, a jugé qu'il ne restait pour Lee Myung-bak plus qu'à attendre le jugement de la loi.



D'autre part, le bureau présidentiel s'est abstenu de commenter la dernière décision du tribunal, la qualifiant simplement de « regrettable ».