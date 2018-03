Moon Jae-in est attendu aujourd’hui à Abou Dhabi

Après une visite d’Etat de trois jours au Vietnam, le président de la République doit entamer aujourd’hui un voyage officiel aux Emirats arabes unis. Cet Etat fédéral est le premier partenaire de la Corée du Sud et son premier importateur d’armement au Moyen-Orient. Le déplacement présidentiel serait donc une opportunité importante pour le pays du Matin clair de s’assurer une tête de pont pour pénétrer davantage le marché régional.



Aussitôt après son arrivée à Abou Dhabi, Moon Jae-in visitera la grande mosquée Sheikh Zayed, où a été enterré le premier président des EAU. Le lendemain, il sera reçu par le Sheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane pour un sommet en tête-à-tête et élargi. L’occasion pour les deux pays de relever d’un cran leur relation de « partenariat stratégique » à « partenariat stratégique spécial » et de conclure des mémorandums d’entente bilatéraux.



Avant de s’envoler pour Abou Dhabi, le dirigeant sud-coréen a pris le temps d'une pause gastronomique dans un petit restaurant populaire de Hanoï et visité aussi le célèbre lac Hoan Kiem.