Les procureurs vont interroger l'ancienne première dame sur sa participation à la prétendue corruption de Lee Myung-bak

La femme de l'ex-président Lee Myung-bak sera probablement interrogée par les procureurs la semaine prochaine, au plus tôt, alors qu'elle est de plus en plus soupçonnée d’être impliquée dans le scandale de corruption et de détournement de fonds qui touche son mari.



Lee a été arrêté en fin de semaine pour avoir accepté 11 milliards de wons (soit environ 8,2 millions d’euros) de pots-de-vin de la part de l'agence d'espionnage et d’entreprises et d’avoir détourné environ 26 millions d’euros d'une entreprise secrètement détenue.



Son épouse, Kim Yoon-ok, est soupçonnée d'être impliquée dans le versement par la société Woori Finance Holdings de 260 000 euros et de vêtements d'une valeur d’environ 9 000 euros entre janvier 2007 et janvier 2008, selon les procureurs.



Des soupçons supplémentaires ont fait surface : Kim avec son beau-fils aurait accepté du liquide contenu dans un sac à main de luxe en mars 2011.



L’ancienne première dame pourrait enfin avoir trempé dans le paiement secret de 100 000 dollars par le Service national du renseignement au bureau présidentiel en 2011. Un ancien secrétaire présidentiel ayant avoué avoir remis les fonds à l'un des assistants de Kim.



Lee Myung-bak, âgé de 76 ans, qui était en fonction de 2008 à 2013, aurait nié toutes les accusations portées contre lui et son épouse.