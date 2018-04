Dénucléarisation de la Corée du Nord : la Cheongwadae s’explique sur l’idée de Moon Jae-in

La Maison bleue cherche à clarifier le principe de dénucléarisation « globale et graduelle », une solution au dossier nucléaire nord-coréen prônée par son chef Moon Jae-in.



En répondant ce matin aux journalistes, un de ses hauts responsables a affirmé que cette modalité était différente de celles adoptées dans le cadre des pourparlers à six pays ou lors de la déclaration dite du 9 septembre 2005. Il a détaillé ses explications : contrairement à 2005, ce sont cette fois les dirigeants des pays concernés, plus particulièrement le Nord et les Etats-Unis, qui se retrouveront en personne autour de la table du dialogue. Et leurs négociations entreront d’emblée dans le vif du sujet, à savoir la dénucléarisation et les garanties sur la sécurité du pays communiste.



Interrogé sur la date du sommet en perspective entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine, le responsable de la Cheongwadae s’est borné à dire que les discussions à trois étaient en cours par un canal diplomatique. Il a tout de même évoqué l’information publiée dans les médias, selon laquelle la rencontre aurait lieu le 8 ou 9 mai. Dans le même temps, il a indiqué que les résultats du sommet intercoréen seraient le principal sujet de discussion des trois leaders.