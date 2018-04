Ahn Cheol-soo officialise sa candidature à la mairie de Séoul

Comme il s’y était engagé, Ahn Cheol-soo a officiellement annoncé aujourd’hui qu’il allait briguer la mairie de Séoul aux élections locales de juin.



Ce candidat malheureux à la présidentielle de l’an dernier représentera cette fois le Parti Bareun-Avenir, la deuxième force de l’opposition, issue de la fusion, en février, du Parti du peuple qu’il avait lui-même fondé et du Bareun. Il dirige actuellement le comité en charge de recruter les postulants au scrutin au sein de cette nouvelle formation.



Dans un discours de candidature, l’ancien médecin et entrepreneur devenu homme politique s’est engagé à réformer « un monde où règnent l’hypocrisie et l’incompétence », à commencer par la mairie de la capitale.



Avec son entrée en lice dans la course à l'Hôtel de ville, la bataille est lancée pour détrôner Park Won-soon, qui ambitionne lui aussi de se représenter aux élections, mais qui doit remporter d’abord la primaire de son propre parti, le Minjoo. Le Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, entend lui aussi investir l’ex-gouverneur de la province de Gyeonggi, Kim Moon-soo.



En 2011 également, Ahn avait envisagé de se porter candidat au même poste lors d’une élection partielle. Mais finalement, il n’avait pas participé à la course pour apporter son soutien à Park Won-soon, à l’époque candidat indépendant venant du mouvement citoyen. Et cet appui a permis à ce dernier de l’emporter.