Séoul continue de se mobiliser pour rapatrier les trois sud-Coréens enlevés au large du Ghana

La ministre des Affaires étrangères Kang Kyung-wha a annoncé que Séoul faisait tous les efforts possibles et continuerait de les déployer pour rapatrier sains et saufs les trois marins sud-coréens kidnappés la semaine dernière au large du Ghana. Elle a tenu ces propos lors d’un briefing aujourd’hui au siège de son ministère.



Selon la chef de la diplomatie, aussitôt après le détournement du bateau de pêche les transportant, le gouvernement a commencé à travailler en étroite coopération aussi bien avec les pays d’Afrique concernés comme, outre le Ghana, le Nigeria, le Togo et le Bénin, qu’avec les Etats-Unis et l’Union européenne.



Kang en a profité pour souligner que son ministère avait pour priorité numéro un la défense de la vie et la sécurité de ses ressortissants à l’étranger. Et d’ajouter que pour cela, le bureau de l’administration consulaire a récemment été élargi.