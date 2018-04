L’exécutif va désigner six territoires en « zones de crise pour l’emploi »

Le gouvernement envisage de désigner six territoires en « zones de crise pour l’emploi ». C’est le ministre des Finances, Kim Dong-yeon, qui a fait cette annonce aujourd’hui. Il s’agit plus précisément des villes de Gunsan, Geoje, Tongyeong, et des arrondissements comme Jinhae à Changwon et Dong à Ulsan. Ils ont en commun de subir de plein fouet la restructuration des secteurs de la construction navale et automobile.



Une fois classées comme tel, les régions concernées pourront bénéficier des mesures de l’Etat destinées à stabiliser l’emploi ainsi que d’une aide financière pour les projets porteurs d’emploi au niveau local.



A cette fin, l’exécutif prévoit de fournir des liquidités aux petites entreprises et aux sous-traitants à hauteur de 200 milliards de wons, ou 150 millions d’euros, et d’accorder des exonérations d’impôts sur les sociétés et sur le revenu pendant cinq ans aux startups.



Selon Kim, le financement des tâches les plus urgentes sera reflété dans le projet gouvernemental d’additif budgétaire.