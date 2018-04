Sondage : la cote de popularité de Moon Jae-in grimpe de 4 points en une semaine

La cote de popularité du président de la République a grimpé de 4 points en l’espace d’une semaine pour s’établir à 74 %, alors que les opinions négatives sont elles aussi en recul de 4 points à 17 %.



Ce sondage a été effectué par Gallup Corée entre mardi et jeudi auprès de 1004 adultes.



Les concerts des artistes sud-coréens à Pyongyang dimanche et mardi derniers, et la présence du leader nord-coréen Kim Jong-un au premier spectacle auraient notamment contribué à ce regain de popularité du locataire de la Maison bleue. En effet, 13 % de ceux qui ont répondu positivement ont salué la relance du dialogue avec le Nord, 14 % l’habileté diplomatique de Moon, et 8 % sa politique intercoréenne et sécuritaire.



Dans ce contexte, le Minjoo, le parti présidentiel, a lui aussi progressé de 2 % pour atteindre 49 % d’opinions favorables, suivi par le Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, avec 13 %, le parti Bareun-Avenir avec 8 %, le Parti de la justice avec 6 % et le Parti pour la démocratie et la paix avec 0,3 %.