Moon Jae-in s’entretient avec le président slovaque Andrej Kiska

Le président slovaque Andrej Kiska est arrivé hier à Séoul pour un déplacement de trois jours à l’occasion du 25e anniversaire cette année de l’établissement des relations entre les deux pays.



Aujourd’hui, il a été reçu par Moon Jae-in. Avant leur entretien, celui-ci a proposé de discuter de tous les moyens d’élargir la coopération entre les deux nations, orientée vers l’avenir.



L’occupant de la Maison bleue a ensuite évoqué le fait que Séoul et Bratislava avaient développé rapidement leurs relations dans tous les domaines sur un court laps de temps. Il a même précisé que leurs échanges commerciaux avaient atteint 3 milliards de dollars l’an dernier et que plusieurs entreprises sud-coréennes comme Samsung Electronics et Kia Motors étaient présentes dans le pays d’Europe centrale.



De son côté, le dirigeant slovaque a salué le succès des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de PyeongChang, qui ont permis au pays du Matin clair de faire sa promotion et qui ont envoyé un signal fort en direction d’un dialogue de paix.



Andrej Kiska avait déjà fait un déplacement dans le pays lors des JO de PyeongChang.