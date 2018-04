Le maire de Séoul déclare sa candidature à un 3e mandat

Le maire de Séoul Park Won-soon s'est officiellement porté candidat aujourd'hui pour un troisième mandat. Il participera donc à la primaire du Minjoo, le parti au pouvoir, pour les élections locales du 13 juin prochain.



La course interne de la formation présidentielle opposera désormais le maire sortant à deux anciens poids lourds : Park Young-sun, élue quatre fois à l’Assemblée nationale, et Woo Sang-ho, qui totalise trois mandats.



Le vainqueur de la primaire sera en lice avec l'ancien candidat à la présidence Ahn Cheol-soo, du Parti Bareun-Avenir, la seconde force de l'opposition, et l'ancien gouverneur de la province de Gyeonggi Kim Moon-soo, du Parti Liberté Corée (PLC), le premier mouvement de l'opposition.



En déclarant sa candidature, Park s'est engagé à procéder à une « réforme décennale » de Séoul dont l’objectif est de « rendre heureux les gens ordinaires ». Une réforme qui va d'ailleurs s'aligner selon lui sur la politique du gouvernement de Moon Jae-in axée sur l'humain.



Agé de 62 ans, Park a promis notamment la gratuité des repas scolaires, la réduction de moitié des frais de scolarité à l'université municipale, le renforcement de l’offre de logements locatifs publics et la transformation de CDD en CDI, entre autres.



Pour lui, il est maintenant temps pour la capitale sud-coréenne de relever un nouveau défi. Park a ainsi consolidé sa détermination d'améliorer la qualité de vie des citoyens en s'appuyant sur son expérience accumulée à travers six années de gestion de la ville. Et d'ajouter qu'il ferait en sorte que l’esprit démocratique des veillées aux chandelles prenne racine dans la société.