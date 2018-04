A 15 jours d'un sommet avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, Moon Jae-in a invité aujourd'hui un groupe consultatif à un déjeuner-entretien à sa résidence.



L'objectif est de consulter les experts chevronnés qui ont conduit au succès des deux sommets précédents en 2000 et en 2007 sous les gouvernements de Kim Dae-jung et de Roh Moo-hyun.



Parmi eux figurent l'ancien ministre de la Réunification Lim Dong-won, le député du Parti pour la démocratie et la paix Park Jie-won, le conseiller présidentiel à la diplomatie et à la sécurité Moon Jung-in et l'ancien président du quotidien JoongAng Daily Hong Seok-hyun.



A cette occasion, Moon a réaffirmé l'importance de la réussite en parallèle des sommets intercoréen et nord-coréano-américain. En particulier, il a appelé les participants à jouer un rôle clé dans l'union du peuple, l'exécutif ne pouvant s'occuper seul des relations entre les deux Corées.



Par ailleurs, ces architectes des sommets intercoréens se sont aussi fait briefer sur les préparatifs du sommet du 27 avril en cours.



A compter d'aujourd'hui, la Cheongwadae a mis en place une cellule d'urgence au sein du comité de préparation du sommet intercoréen. Cette entité est destinée à vérifier et scruter au quotidien les préparations des ministères concernés.