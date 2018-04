Tête-à-tête entre Moon Jae-in et Hong Joon-pyo

En amont du troisième sommet intercoréen prévu le 27 avril et de celui entre Pyongyang et Washington fin mai ou début juin, le président de la République a reçu cet après-midi le chef du Parti Liberté Corée (PLC), le premier parti de l’opposition, à la Maison bleue.



Selon un haut responsable du bureau présidentiel, Moon Jae-in a demandé cette entrevue à huis clos en estimant indispensable de recueillir les avis du patron de la formation conservatrice sur les affaires étrangères et sécuritaires, alors que Hong Joon-pyo a boycotté la dernière rencontre entre les dirigeants du parti au pouvoir et ceux de l’opposition.



De retour à l’Assemblée nationale, le leader du PLC a dévoilé auprès des journalistes la teneur de ses demandes au chef de l'Etat, à commencer par l'annulation de la nomination du patron du FSS, Kim Ki-sik, et le retrait du projet gouvernemental de révision de la Constitution.



Concernant les négociations avec Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule, Hong a proposé le modèle lybien. Et il n'a pas oublié de demander à son interlocuteur de mener des efforts pour renforcer l'alliance Séoul-Washington.