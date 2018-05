Simplification de la procédure de réintégration dans la nationalité coréenne des descendants d’indépendantistes

Les descendants américains de militants pour l'indépendance de la Corée et résidant à l'étranger pourront désormais récupérer la nationalité sud-coréenne sans rentrer dans leur pays d’origine.



Si l'on en croit le consulat général sud-coréen à Los Angeles, les procédures en la matière vont être simplifiées. Ceux qui veulent être réintégrés dans la nationalité sud-coréenne sont priés de recourir à une mission diplomatique de leur région.



Les indépendantistes et leurs épouses ainsi que leurs descendants directs qui disposaient de la nationalité coréenne dans le passé n'ont qu'à déposer une demande et un justificatif en la matière. Pour les autres, ils pourront se faire naturaliser ou conserver la double nationalité : sud-coréenne et américaine.