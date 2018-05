Les députés des partis au pouvoir comme de l’opposition ont enfin adopté le projet de loi sur la nomination d'un procureur spécial chargé d'enquêter sur le scandale de trucage de l’opinion en ligne, ainsi que celui sur la rallonge budgétaire.



Le premier, qui concerne l'affaire Druking, a été approuvé ce matin par 183 voix pour, 43 contre et 23 abstentions. En vertu de cette loi, une équipe sera mise en place autour d’un procureur spécial et de trois assistants, puis de 13 procureurs, 35 enquêteurs et 35 assistants civils. Elle aura 60 jours pour mener son enquête avec une extension possible de 30 jours supplémentaires. Il s’agit de la première désignation d’un procureur indépendant sous l’administration du président Moon Jae-in.



En parallèle, l'Assemblée nationale a également approuvé le projet de loi portant sur une rallonge budgétaire dont la somme a été réajustée à 3 830 milliards de wons, l'équivalent de 3 milliards d'euros.



Plus précisément, 300 millions d'euros environ ont été déduits des allocations au transport des jeunes travaillant dans les zones industrielles. En revanche, quelques 291 millions d'euros ont été rajoutés pour soutenir, entre autres, les zones et les secteurs touchés par la restructuration industrielle ainsi que les établissements de garde d'enfants.



Mais les parlementaires n'ont pas approuvé une motion demandant la levée de l’immunité de Yeom Dong-yeol et Hong Moon-jong, tous deux élus du Parti Liberté Corée (PLC), le principal camp de l'opposition. Le Parquet avait demandé samedi un mandat d'arrêt contre ceux qui sont soupçonnés d'être impliqués dans des scandales de corruption. Ayant transformé encore une fois le Parlement en « hémicycle pare-balles », les députés de toutes formations ne sauront éviter la critique de l'opinion publique.

[Photo : KBS News]