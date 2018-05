Affaire Druking : un secrétaire de Moon Jae-in a rencontré Druking

Song In-bae, secrétaire à la présidence sud-coréenne, a rencontré à quatre reprises Kim Dong-won, le vrai nom de « Druking », le blogueur accusé d’avoir trafiqué des commentaires en ligne entre juin 2016 et février 2017. Selon un responsable de la Cheongwadae, Song était d'ailleurs présent au bureau de l'ancien député du parti présidentiel Kim Kyoung-soo lorsque Druking et ses proches s’y sont rendus.



D'après l'enquête interne de la Maison bleue, le confident de Moon Jae-in a ainsi fréquenté Druking et même reçu de l'argent lors de sa première rencontre avec l’accusé. Il aurait par la suite refusé toute sollicitation du blogueur et ne l’aurait plus rencontré après la présidentielle de 2017. Aucun soupçon de corruption n'a été constaté, a conclu la Cheongwadae.

[Photo : YONHAP News]