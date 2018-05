Moon Jae-in entame sa visite de travail à Washington

Arrivé à Washington, hier après-midi, heure locale, le président sud-coréen entame aujourd’hui sa visite de travail par une rencontre avec plusieurs hauts responsables de la diplomatie et de la sécurité de l’administration américaine. Parmi eux le secrétaire d’Etat Mike Pompeo.



Moon Jae-in sera ensuite reçu par Donald Trump pour un tête-à-tête et pour un sommet élargi. Avec au centre des discussions : les meilleurs moyens de réduire les divergences de vues entre Pyongyang et Washington sur les modalités de dénucléariser la péninsule. Le chef de l’Etat sud-coréen cherchera à se poser en médiateur entre les deux pays.



Avant de s’envoler pour les Etats-Unis, il s’était déjà entretenu par téléphone avec son homologue américain. Les deux hommes avaient alors convenu de coopérer étroitement pour faire de la prochaine rencontre de Trump avec Kim Jong-un une réussite.



[Photo : YONHAP News]