Il est certain que le sommet Donald Trump-Kim Jong-un aura lieu comme prévu, selon Chung Eui-yong

Moon Jae-in est accompagné de son conseiller à la sécurité nationale Chung Eui-yong. Dans l’avion présidentiel qui les emmenait à Washington, ce dernier a rencontré les journalistes.



L’occasion pour lui de réaffirmer que malgré le récent changement de ton du régime de Kim Jong-un, le sommet nord-coréano-américain aura lieu, comme prévu, le 12 juin à Singapour. Chung a ensuite ajouté que Séoul essayait de comprendre l’évolution de la situation en se mettant à la place de Pyongyang.



Pour lui, il est certain à 99,9 %, selon ses propres mots, que l’entrevue Trump-Kim allait se tenir. Mais il peut y avoir plusieurs possibilités et on s’y prépare, a-t-il ajouté.



Interrogé sur l’enjeu des discussions d’aujourd’hui entre Moon et le locataire de la Maison blanche, le conseiller présidentiel a confirmé qu’il s’agissait d’échanger avec franchise leur opinion sur ce qui pourrait advenir après leur conversation. C’est la raison pour laquelle les deux leaders vont s’entretenir plus longuement en tête-à-tête qu’en présence de leur suite.



[Photo : YONHAP News]