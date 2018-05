Les journalistes sud-coréens n’ont pas reçu de visa pour aller couvrir le démantèlement du site de Punggye-ri

Des journalistes américains, britanniques, chinois et russes se sont envolés ce matin pour la Corée du Nord à bord d’un avion spécial d’Air Koryo, la compagnie aérienne du pays communiste. Celui-ci les a invités à couvrir le démantèlement du site d’essais nucléaires de Punggye-ri. L’opération devrait débuter demain.



L’appareil a décollé de l’aéroport de Pékin à 10h50, 50 minutes plus tard qu’initialement prévu. Destination : la ville côtière de Wonsan dans l’est du pays, où les logements pour les journalistes et le centre de presse sont installés.



Les huit journalistes sud-coréens en lice n’ont pu rejoindre leurs confrères, l’ambassade de Corée du Nord à Pékin ayant refusé de leur accorder un visa.



A ce propos, un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé que pour le moment, il paraissait difficile pour eux de l’obtenir. Alors ces huit sud-Coréens ont finalement décidé de rentrer à Séoul.



[Photo : YONHAP News]