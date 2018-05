Séoul regrette l’absence de ses journalistes à la fermeture du site de Punggye-ri

Séoul a exprimé ses regrets à l’égard de la décision nord-coréenne d’empêcher les journalistes sud-coréens d’aller couvrir la destruction du site de Punggye-ri.



Dans un communiqué signé de son ministre de la Réunification Cho Myoung-gyon, le gouvernement a d’abord évoqué le fait que le royaume ermite les avaient pourtant invités. Il a ensuite regretté l’absence de suivi d’effet de cette mesure.



Dans le même temps, le Sud a une fois encore souligné l’importance de l’application de la déclaration de Panmunjom. En vertu de cet accord intervenu à l’issue du sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong-un le 27 avril, le Nord et le Sud s’étaient engagés à le mettre en œuvre fidèlement pour mettre un terme à leur confrontation passée et orienter leurs relations vers une ère de réconciliation, de paix et de coprospérité.



Toutefois, Séoul a salué la tenue par Pyongyang de son engagement de fermer le site en question, une première mesure de sa dénucléarisation.



[Photo : YONHAP News]