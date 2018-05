2e sommet Moon-Kim : Pyongyang affirme sa volonté de dénucléarisation ainsi que son souhait pour tenir avec succès le sommet avec Washington

Le président sud-coréen Moon Jae-in a tenu ce matin une conférence de presse afin de faire un compte-rendu de son 2e sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un auprès de ses compatriotes. Les deux leaders se sont entretenus, samedi après-midi, à Panmunjom à la grande surprise du monde entier.



Selon le locataire de la Cheongwadae, il s’agit de la deuxième rencontre bilatérale en un mois. Le 27 avril dernier, lui et son interlocuteur s’étaient mis d’accord pour se revoir, si besoin est, n’importe quand et n’importe où, sans formalité, pour discuter d’importants sujets concernant le peuple coréen. Vendredi, Kim Jong-un a souhaité le retrouver, aussi a-t-il accepté. Moon Jae-in a réaffirmé l’importance des contacts directs entre les dirigeants, surtout entre les deux Corées.



Au menu de ces nouvelles discussions bilatérales qui ont duré deux heures : en amont du sommet Pyongyang-Washington, le numéro un sud-coréen a tout d’abord profité de l'occasion pour faire part à son interlocuteur des résultats de son dernier déplacement aux Etats-Unis. Moon s’était entretenu mardi avec Trump à Washington. Kim a pour sa part réaffirmé sa volonté de dénucléariser la péninsule coréenne.



Comme la Corée du Nord, tout comme les Etats-Unis, souhaite la tenue avec succès de leur rendez-vous à Singapour, le chef de l’Etat sud-coréen a appelé son homologue du Nord à communiquer directement avec le numéro un américain pour faire disparaître les malentendus. Les deux hommes ont décidé de coopérer pour que le sommet nord-coréano-américain se tienne avec succès.



Par ailleurs, afin d’appliquer au plus vite la Déclaration de Panmunjom, Séoul et Pyongyang se sont aussi mis d’accord pour tenir le 1er juin prochain des pourparlers intercoréens de haut rang. D’autres réunions pour l’abaissement des tensions militaires ou pour les retrouvailles des familles séparées doivent être organisées successivement.



Le président Moon a conclu son discours en déclarant que même si la voie vers la dénucléarisation complète de la péninsule et l’instauration de la paix était difficile, il l’emprunterait avec le pouvoir et le devoir que ses compatriotes lui ont confiés et il a promis de réussir cette tâche.



[Photo : YONHAP News]