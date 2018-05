Les partis politiques accueillent favorablement le sommet Moon-Kim

Le Minjoo s’est félicité de la tenue du nouveau sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. La porte-parole du parti au pouvoir a déclaré, à travers un briefing écrit, que grâce aux efforts du locataire de la Cheongwadae, les discussions entre Pyongyang et Washington, en vue d’un tête-à-tête entre leurs leaders qui ont été suspendues en raison de malentendus et de conflits, ont pu renprendre. Baek Hye-ryun a également ajouté que même si la porte pour la paix est ouverte, il reste encore du chemin à parcourir. Elle a ainsi appelé la coopération des partis de l’opposition.



Dans le camp d’en face, le Parti Bareun-Avenir, le Parti pour la démocratie et la paix ainsi que le Parti de la Justice ont eux aussi accueilli favorablement l’organisation de ce 2e sommet Séoul-Pyongyang en un mois.



Seul le Parti Liberté Corée, la première formation d’opposition, ne partage pas cet avis. Son patron Hong Joon-pyo l’a qualifié de « show » pour gagner aux prochaines élections locales qui doivent se dérouler le 13 juin prochain.

[Photo : YONHAP News]