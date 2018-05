La dernière session plénière de la première moitié de la 20e législature s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour voter la déclaration de Panmunjom, la loi relative à la gestion des ressources en eau ou encore l'amendement de la loi sur le salaire minimum. Et ce conformément à l'accord conclu le 18 mai entre les partis politique du pouvoir et de l'opposition.



Concernant la ratification de la déclaration de Panmunjom, le Parti Liberté Corée (PLC), le parti ultraconservateur de l'opposition, a demandé hier que soit d’abord adoptée la résolution sur la dénucléarisation de la Corée du Nord.



En revanche, les projets de loi élaborés pour améliorer la vie des citoyens ne devraient pas rencontrer d'obstacle à leur adoption. Les trois textes portant sur la gestion cohérente des ressources en eau placeront la gestion de toutes les ressources hydrauliques, hormis les fleuves, sous l’égide du ministère de l'Environnement. D'autres projets de loi devraient également être votés pour réduire les activités des grandes entreprises dans certains secteurs afin de renforcer la protection des petits entrepreneurs et des commerçants.



Par ailleurs, au cours de cette session sera déposée une motion demandant la levée de l’immunité de Kwon Seong-dong, un élu du PLC soupçonné d'avoir sollicité illégalement le patron de la société Kangwon Land, qui dirige des casinos dans le pays, lors du recrutement d'employés de l'établissement et d'avoir perçu des dessous-de-table.

[Photo : KBS News]