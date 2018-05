Lee Nak-yon : Séoul joue un rôle non négligeable dans le dialogue Pyongyang-Washington

Pour le Premier ministre sud-coréen, la tenue des pourparlers préparatoires entre Pyongyang et Washington à Panmunjom constitue un revirement étonnant, et il témoigne du rôle de la Corée du Sud dans les négociations nord-coréano-américaines. Actuellement en visite à Londres, l'une des étapes de sa tournée européenne, Lee Nak-yon a ainsi répondu aux journalistes de son pays qui l’interrogeaient sur l'avancement des préparatifs du sommet envisagé entre Donald Trump et Kim Jong-un le 12 juin à Singapour.



Concernant le prochain remaniement ministériel, le chef du gouvernement a indiqué que son cadre était déjà défini. Et d'ajouter que cela ne devait pas être une cérémonie annuelle, ni un geste politique. Selon lui, le changement interviendra après le 13 juin, afin de ne pas détourner l'attention de la population des élections locales prévues ce jour.

[Photo : KBS News]