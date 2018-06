La Cheongwadae salue la rencontre entre Trump et le bras droit de Kim à Washington

La présidence sud-coréenne s'est réjouie de la rencontre entre le président américain et le bras droit du leader nord-coréen à Washington. Pour la Cheongwadae, cette rencontre ouvre ainsi une voie plus large et plus solide au sommet envisagé entre le président américain et ledictateur nord-coréen.



Son porte-parole Kim Eui-kyeom en a fait part aujourd'hui dans un bref communiqué en mentionnant notamment que Donald Trump a reçu une lettre personnelle de Kim Jong-un. Et d'ajouter que Séoul observerait de près leur sommet historique avec impatience et avec sérénité.



De son côté, un haut responsable de la Maison bleue a tenu à préciser que le plus important, c'est que le président Trump avait officiellement confirmé son sommet avec Kim Jong-un le 12 juin à Singapour. Du coup, il s'attend à ce que cette rencontre mette fin à 70 ans d'armistice et de confrontation et apporte à terme la paix dans la péninsule coréenne.



Cet officiel est aussi revenu sur l'éventuelle visite du chef de l'Etat sud-coréen dans la cité-Etat. Selon lui, si la déclaration de la fin formelle de la guerre de Corée a lieu, la participation de Moon Jae-in à ce processus n'est pas à écarter.



Toutefois, il se voulait prudent en affirmant qu'il étai ttrop tôt pour pronostiquer une telle éventualité peu après que Trump l’ait mentionné pour la première fois.

[Photo : KBS News]