Song Young-moo martèle que la Corée du Sud ne recherchera pas l’effondrement du Nord

Le dialogue Shangri-La, un forum annuel sur la sécurité en Asie, a débuté hier à Singapour, avec en toile de fond le réchauffement intercoréen et le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les ministres de la Défense de la région et leur homologue américain y participent.



A cette occasion, le sud-Coréen Song Young-moo a une fois de plus souligné aujourd’hui que son pays ne rechercherait pas « l’effondrement de la Corée du Nord, ni la réunification au travers de son absorption, ni une réunification artificielle ». Et d’ajouter que la vision de l’administration Moon Jae-in pour la paix et la prospérité consiste à reconnaître la différence entre le Nord et le Sud.



Dans le même temps, le ministre s’est engagé à apaiser progressivement les tensions militaires de part et d’autre de la zone démilitarisée qui sépare la péninsule en deux, et à faire la paix.



Plus tôt dans la journée, interrogé sur la possibilité du retrait des forces américaines de Corée du Sud, le chef du Pentagone a martelé que cette question n’était pas négociable et qu’elle ne devrait pas s’inviter dans le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. James Mattis a également annoncé qu’il ferait des efforts pour débarrasser la péninsule des armes nucléaires de façon complète, vérifiable et irréversible.



[Photo : YONHAP News]