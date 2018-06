Premier week-end de la campagne officielle des élections locales et des législatives partielles

Ce premier week-end de la campagne officielle en vue des élections locales et des législatives partielles du 13 juin, les partis politiques ont poursuivi une série de rencontres pour reconquérir le cœur des électeurs, plus particulièrement des circonscriptions qu’ils considèrent comme étant « stratégiques ».



Les dirigeants du Minjoo, la formation de Moon Jae-in, ont convergé aujourd’hui vers la ville d’Ulsan et la province de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est du pays. C’est le Parti Liberté Corée (PLC), actuellement la première force du camp d’en face, qui y avait largement remporté les précédents scrutins locaux.



Pour sa part, la direction du PLC a sillonné Séoul, la capitale, et la province de Gyeonggi qui l’entoure, où de nombreux candidats du parti au pouvoir restent toujours en tête des intentions de vote.



Les trois autres formations de l’opposition, le Bareun-Avenir, le Parti pour la démocratie et la paix ainsi que celui de la Justice, ont, quant à elles, fait campagne dans leur bastion respectif.

[Photo : YONHAP News]