Les ministres de la Défense sud-coréen et américain s’entretiennent à Singapour

En marge du dialogue Shangri-La, les ministres de la Défense sud-coréen et américain se sont entretenus à deux aujourd’hui. Avec au centre des discussions : les mesures à prendre face au changement du paysage sécuritaire dans la péninsule et la coopération militaire entre les deux pays.



Les deux hommes en ont profité pour reconfirmerl’alliance solide Séoul-Washington.



Interrogé par les journalistes à l’issue de leur conversation, James Mattis a répondu que c’était un entretien satisfaisant. De son côté, Song Young-moo est revenu sur la question des soldats américains stationnés en Corée du Sud, dont le retrait refait surface. Pour le ministre sud-coréen, c’est un dossier distinct qui n’a rien à voir avec la question nord-coréenne. L’alliance sud-coréano-américaine et le rôle des forces américaines dans le sud du 38e parallèle devraient connaître un nouveau développement.

[Photo : YONHAP News]