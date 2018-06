Le GPN et le Saenuri accusés d’avoir manipulé l’opinion publique

Le Grand Parti National (GPN) et le Saenuri, reconvertis aujourd’hui en Parti Liberté Corée (PLC), sont soupçonnés d’avoir manipulé l’opinion publique en ligne à travers une macro, un programme automatisé, à partir de 2006.



Le quotidien Hankyoreh a dévoilé une capture d’écran d’un forum de discussion de l’équipe de communication en charge des réseaux sociaux du parti conservateur pendant la campagne des élections locales de 2014.



Dessus, on voit un participant demander de propager un texte selon lequel un membre du Minjoo, le camp rival, aurait un lien avec le propriétaire du Sewol, le navire qui a fait naufrage, causant la mort de plus de 300 individus. Une autre personne lui répond alors que le texte en question a été partagé sur la toile. D’après un responsable de l’équipe, des fausses informations ont ainsi été propagées dans la société.



Comme les témoignages se poursuivent, le Minjoo, devenu aujourd’hui le parti présidentiel, a déclaré son intention de dénoncer cette affaire au Parquet.

[Photo : KBS News]